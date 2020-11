Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

6-MarViN Danseuse étoile atteinte d'alzheimer redécouvre Tchaïkovsky 1 #1

Je suis accro Inscrit: 11/04/2011 17:12 Post(s): 995







Marc-Emmanuel Zanoli - Extrêmement ému devant ces images. Une ancienne danseuse qui s'éveille à nouveau au son de #Tchaïkovski. Un corps qui redevient cygne, émotion et force. Bouleversant @blefevremeyer @Claire_Chazal @GarconsOfficiel @dansomanie @dansesplume @Balletonautes @LesBalletomanes C'est comme le vélo, ça s'oublie pas.Marc-Emmanuel Zanoli - Extrêmement ému devant ces images. Une ancienne danseuse qui s'éveille à nouveau au son de #Tchaïkovski. Un corps qui redevient cygne, émotion et force. Bouleversant@blefevremeyer @Claire_Chazal @GarconsOfficiel @dansomanie @dansesplume @Balletonautes @LesBalletomanes

Contribution le : Hier 23:54:51

Adr1enb Re: Danseuse étoile atteinte d'alzheimer redécouvre Tchaïkovsky 0 #2

C'est en article.. Il faut un peu rechercher avant de poster

Contribution le : Aujourd'hui 00:21:25

