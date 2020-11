Un restaurateur dégouté de voir les gens faire la queue au McDrive

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4404 Karma: 2466

Je n'ai pas du tout le même étât d'esprit quand je vais à McDo et quand je vais au restaurant.

Cela ne me dérange pas de prendre du McDo à emporter et manger vite fait sur mon bureau chez moi.



Un restaurant, j'aime en profiter, prendre mon temps et apprécier le temps, discuter avec la personne qui m'accompagne entre les plats, et savourer. Sentir la satiété, hésiter sur le dessert, etc.



Malheureusement pour les restaurateurs, je ne me vois pas faire ça en ces temps et prendre à emporter pour manger ça seul chez moi.

Contribution le : Aujourd'hui 11:59:48