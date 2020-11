Options du sujet Imprimer le sujet

Un saxophoniste joue « L'amour toujours »

"L' Amour Toujours" - STREET SAX PERFORMANCE J'en connais un qui vit un super moment"L' Amour Toujours" - STREET SAX PERFORMANCE

Wiliwilliam Re: Un saxophoniste joue « L'amour toujours »

Des belles images sur coucher de soleil en plus! C'est où ? Naples c'est quand? 43 semaines



Une autre vidéo avec les mêmes personnes: (il est dit que c'est à Naples en Italie il y a 8 semaines)



Vassili44 Re: Un saxophoniste joue « L'amour toujours »

Le mec n'a pas plus le rythme dans la peau que moi. À moins qu'il l'ait et vu que je ne l'ai pas je ne le remarque pas. Super beau ! C'est pas du Gigi D'Agostino ça ?Le mec n'a pas plus le rythme dans la peau que moi. À moins qu'il l'ait et vu que je ne l'ai pas je ne le remarque pas.

