Options du sujet Imprimer le sujet

Hankmoody2020 Des difficultés de la visio conférence 0 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 11:27:37 Post(s): 1





[Confinés mais en visio] - épisode 3 - Sylvain rencontre l'amour



Je suis curieux de votre retour,



EDIT wiliwilliam: merci d'intégrer tes vidéos en utilisant l'option d'intégration . Comédien, devant s'occuper pendant le confinement, je propose des vidéos - 1 fois par semaine, qui j'espère vous divertiront et feront rire.[Confinés mais en visio] - épisode 3 -Sylvain rencontre l'amourJe suis curieux de votre retour,EDIT wiliwilliam: merci d'intégrer tes vidéos en utilisant l'option d'intégration

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:11

LeFreund Re: Des difficultés de la visio conférence 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3500 Karma: 8830 Je n'ai pas rigolé, je n'ai pas aimé, désolé.



Les coupures sont insupportables, je comprends pas l'effet qu'elles sont censé apporter.



Je dois pas être le public cible.

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:55