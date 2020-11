Options du sujet Imprimer le sujet

Quand tu es doué comme un pied et qu'un tronc d'attaque :

Excellent, comment il se viande comme une pov' merde Noté tout de même qu'il garde les mains dans les poches, quelle classe ! Excellent, comment il se viande comme une pov' merdeNoté tout de même qu'il garde les mains dans les poches, quelle classe !

