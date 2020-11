Joli but pendant un match de foot

Options du sujet Imprimer le sujet

Un joli but de Nicolai Geertsen pendant un match de la Coupe du Danemark.





Nicolai Geertsen - Lyngby - FIFA Puskas Award 2020 contender

Il était venu pour jouer à la balle au prisonnier. Il a gagné

