Au Turkménistan, le président inaugure une statue en or géante de son chien

Le Turkménistan a inauguré ce mardi 10 novembre une grande statue représentant le chien fétiche du président turkmène Gourbangouli Berdimoukhamedov dans un nouveau quartier de la capitale.







Re: Au Turkménistan, le président inaugure une statue en or géante de son chien

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14656 Karma: 18576 Le nombre de pauvres qui ont du mourir de faim pour que le dicta président puisse avoir la statue en or de son chien !



Général Aladeen approuve.



