Options du sujet Imprimer le sujet

jopopmk Peter fait une farce à sa copine 1 #1

Je m'installe Inscrit: 26/11/2013 20:17 Post(s): 323 Karma: 604



source Désolé c'est du reddit, mais j'avais quand même envie de la partager.

Contribution le : Aujourd'hui 16:13:03

mahad Re: Peter fait une farce à sa copine 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2237 Karma: 1540 Elle devrait prendre des cours d'acting elle jouerait mieux la comédie

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:34