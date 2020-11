Bouygues Telecom censure sa pub ave des huitres

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68077 Karma: 30425 Elle laissait entendre que les huitres rendent malade.

A la place, le cousin mange toutes les huitres





Des ostréiculteurs ont manifesté à Lorient contre une publicité Bouygues Telecom laissant entendre que les huîtres rendaient malade



La pub corrigée





Bouygues Telecom — Le van de Noël

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:29