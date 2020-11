Modération, avis du public

J'aime glander ici Inscrit: 13/12/2006 00:12 Post(s): 6133 Karma: 814

Je replace un peu le contexte: la semaine dernière, je me suis pris un avertissement pour insulte à un membre pour lui avoir dis "Ton ton condescendant me donne juste envie de te proposer d'aller te faire sodomiser avec du verre pilé par un troupeau de brontosaure".

Le poste d'une vingtaine de lignes, dont une partie s'adressai à un autre membre, à purement et simplement été supprimer. Sur le coup et un peu en rage, j'ai pris le modo à partie en lui demandant si il étais obliger de tout supprimer et...rien, le modo n'a même pas pris la peine de me répondre.



Du coup, je me demandais si c'étais juste moi ou si d'autre trouvai ça anormal que le post complet soit supprimer pour une phrase et si c'étais normal d'être totalement ignorer par la modération?





PS: Il ne s'agit pas ici de refaire l'histoire déjà parce que l'avertissement, sur le fond, je m'en bat les couilles et qu'ensuite il ne s'agit pas de faire un procès d'intention (je n'ai pas mis de pseudo, c'est volontaire). C'est sur le comportement que le débat dois se porter pas sur la personne.

