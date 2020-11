Sortie en plongée d'un sous marin par des nageurs de combat

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2143 Karma: 562









Un exercice d'entrée et de sortie depuis un sous-marin Zr. SP. Lion de mer qui flotte un peu plus loin sous la surface de la mer des Caraïbes. Une mission non sans danger.



Dès que le sous-marin est stationnaire sous le niveau de la mer, le premier plongeur prend place dans la tour d'évacuation . Il est rempli d'eau et d'air pour égaliser la pression interne et externe. Dans un nuage de bulles d'eau, le plongeur sort à travers une trappe. Là, dans l'eau cristalline, il attend que les autres commencent l'action d'infiltration.

