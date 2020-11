Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Réparation d'un Razer Tiamat 7.1 v1 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Première fois je poste ici, et meme que je viens dans cette section.



Alors de base je suis technicien informatique (soft et hardware mais bas niveau), et web... Mais je sais faire plein de choses, et j'aime tester et oser des choses pour réparer.



La c'est réparer mon casque razer tiamat 7.1, qui a un faux contact au niveau du casque (testé via manipulation...) mais j'ai toujours eu peur de me lancer a le réparé, j'ai un fer à souder et tout, et je me dis c'est très possible.



Du coup j'en parle ici voir si des personnes l'ont déjà fait, ou si vous avez des conseils ou autres... (en général quand c'est pas mon matos j'osent tout et ca se passe bien, mais la... ca me fait flipper...)



