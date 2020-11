POV d'une torpille lancé depuis un sous-marin

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2151 Karma: 570



Torpedo POV launched from SUBMARINE



la vidéo montre un MK48 "Dummy" lancé depuis un sous-marin néerlandais.



le dummy n'a pas de commande ou d'ogive , et flotte à la surface une fois lancé pour éviter les sonar. la torpille de 7 m de long est accéléré à une vitesse de 2G et ne retournera pas sous l'eau.



vous pouvez entendre des BIP qui sont les transmission du sonar et éventuellement la balise de position de la torpille transmettant ça position au vaisseau de support qui retrouvera la torpille.

