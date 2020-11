[video] Bruno Candida - Covid799

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1309 Karma: 1344

Il nous avait manqué a la derniere presidentielle, il est de retour pendant ce confinement qui doit l'empecher de faire des concerts (il est membre des stupeflip et en projet perso aussi je crois), le voici, le voilou, le grand, l'unique : Bruno Canda et ses montages audio qui font dire n'importe quoi aux politiques, avec souvent plus de talent que l'original !!





Bruno Candida - Covid799

Contribution le : Aujourd'hui 01:30:45