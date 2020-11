Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus La solution pour faire ses courses pendant le confinement 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68089 Karma: 30458 Faire ses courses en voiture !

Ca se passe à Columbia Falls, Montana





Car Crashes Through Grocery Store in Columbia Falls || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:34:07

alfosynchro Re: La solution pour faire ses courses pendant le confinement 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7787 Karma: 3307 @FMJ65 oui, mais avant, elle a quand-même réussi à entrer !









Edit : mais y a quand-même des grands malades sur cette Terre !

Contribution le : Aujourd'hui 14:12:57

Mamethis Re: La solution pour faire ses courses pendant le confinement 0 #6

Je m'installe Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 367 Karma: 482 Règlementation COVID-19:

Pour la sécurité de tous, un seul véhicule est autorisé à entrer dans le magasin.

Merci pour votre compréhension.

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:09