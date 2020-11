Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Des pies voleuses recycleuses - Expérience antropomorphiste? 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3521 Karma: 8905

Vous navigateur est trop vieux



Plus de vidéos et aussi des lives streams sur sa chaine Youtube :











(désolé pour le titre pourri, pas inspiré, aidez-moi!) Hans Forsberg développe depuis quelque temps des appareils pour amener les Pies à recycler des déchets en échange de nourriture :Plus de vidéos et aussi des lives streams sur sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtkv3wuEP-Veur4iYJWkBgA/videos

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:52