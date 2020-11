Hot dog party pour les ratons laveurs.

Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 537 Karma: 659





Et en voyant sa

Ce qui explique qu'ils sont si habitués ..... ET SI GROS !!!





Mobbed by Raccoons (25) Tuesday Night 03 Nov 2020 James Blackwood nourrie des ratons laveurs avec des saucisses à hot dog.Et en voyant sa chaîne youtube , cela fait un moment qu'il fait ça.Ce qui explique qu'ils sont si habitués ..... ET SI GROS !!!Mobbed by Raccoons (25) Tuesday Night 03 Nov 2020

Contribution le : Hier 23:09:42