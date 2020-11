Tout le monde danse devant la télé + Tout le monde s'amuse

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68101 Karma: 30470

Tout le monde danse devant la télé, même le chien





Dog Dances Along With Two Kids - 1153958



Tout le monde s'amuse, même le chien





Pit Bull Joins Family While They Form Dog Pile - 1154427

Contribution le : Aujourd'hui 08:30:18