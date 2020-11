Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68101 Karma: 30470

Refus de priorité à un carrefour et accident entre deux voitures

Un piéton a vu ça de près





Man Standing on Curb Makes Narrow Escape When Two Cars Collide at an Intersection - 1151553

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:19