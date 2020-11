Options du sujet Imprimer le sujet

Un papa doit apporter une lettre au Père-Noel





Coca-Cola Christmas Commercial 2020



Pub de Noël Coca-Cola 2020

Plot twist : Coca Colas a réacheté Santa et a pris le monopole de noël.



Pub de Noël Coca-Cola 2020

Ils sont plus là les ours polaires?... C'est le CO² du camion coca-cola qui les a tué?



Pub de Noël Coca-Cola 2020

Il a perdu son taf du coup

