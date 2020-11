Une période difficile - 52 minutes (RTS)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 03/05/2015 21:40 Post(s): 321 Karma: 777 Vidéo humoristique réalisé par 52 minutes (Radio Télévision Suisse) avec les humoristes Vincent Veillon et Vincent Kuchol nous illustrant à quel point nous traversons une période difficile.





Une période difficile

