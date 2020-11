Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 09/02/2008 18:59 Post(s): 1079 Salutations à tous,



Aujourd'hui je suis dans le perso car je retire la couche de poussière sur mon avatar pour vous faire partager ma première vidéo youtube.



Et si on réalisait en 2020 un préquel du film "le Règne du Feu" sorti en 2002 (dont l'histoire se déroule en 2020)?



J'en profite pour avoir l'avis de la commu Koreusiène, même si le montage est gavé au sucre, proche d'un lièvre en pleine crise épilepsie.

C'est du novice alors les critiques sont la bienvenue.



...Voilà voilà... Bisous





Le Règne du Feu : Le Préquel du Début des Origines

Je m'installe Inscrit: 13/04 14:12:50 Post(s): 179 Karma: 116 XaNaDuu

Oh ce bouillon de culture X'D

J'adore !

J'en avais oublié que Matthew McConaughey était dans le règne du feu... Tu m'as totalement conquis avec le Techno Viking. Un vrai coup de génie !



Oui, oui... C'est un peu grossier mais bon... J'ai ri au son de Metal Gear Solid puis à tout le reste, même au cadavre dans Harry Potter ... ça m'a fait un petit retour au "Seigneur des poivrots" du Démon du rire ^^'



Je suis accro Inscrit: 09/12/2014 23:13 Post(s): 719 Karma: 505 Avant tout, je te déteste. Ma sonnerie de téléphone c'est la musique de la wii et j'ai cru pendant 10s que mon téléphone sonnait.

Maintenant que c'est dit, je vais regarder la suite de la vidéo

