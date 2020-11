Je m'installe Inscrit: 06/09/2004 18:35 Post(s): 206



j'ai réalisé avec l'aide de ma femme (logique !) un timelapse pendant les 9 mois de sa grossesse !

j'ai monté un studio chez moi, et ce sont en tout 492 photos (246 de face et 246 de profil) qui ont été prises.

pour le coté technique, j'ai utilisé un reflex canon 5D3 avec un canon 24-70 f2.8 monté sur trépied, avec télécommande infrarouge pour le déclenchement, deux flash en soft box et un fond blanc (grossière erreur pour la post prod...)

Un de mes plus gros projet photo/vidéo en terme de temps et d'engagement, mais je suis fier de vous montrer le résultat !

A vos avis !







Timelapse grossesse 4K UHD Bonjour à tous,j'ai réalisé avec l'aide de ma femme (logique !) un timelapse pendant les 9 mois de sa grossesse !j'ai monté un studio chez moi, et ce sont en tout 492 photos (246 de face et 246 de profil) qui ont été prises.pour le coté technique, j'ai utilisé un reflex canon 5D3 avec un canon 24-70 f2.8 monté sur trépied, avec télécommande infrarouge pour le déclenchement, deux flash en soft box et un fond blanc (grossière erreur pour la post prod...)Un de mes plus gros projet photo/vidéo en terme de temps et d'engagement, mais je suis fier de vous montrer le résultat !A vos avisTimelapse grossesse 4K UHD

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:02