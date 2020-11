Options du sujet Imprimer le sujet

Des piétons chanceux

Des piétons chanceux sur un passage pour piétons à Tcheboksary, Russie





Speeding Taxi Miraculously Misses Pedestrians || ViralHog

Yazguen

Ils sont eux chaud au cul

CrazyCow

le taré

Smadgib

On a frôlé le strike!

Gog077

J'aime en Russie comme tout le monde continue sa vie normalement quand il se passe ce genre de choses. Ils voient vraiment pas le monde de la même façon ^^ Ça m'étonnerait pas que la taxi ait continué sa course après avoir repris ses esprits...

Mitri

Vendredi 13, certains diront qu'il fallait pas sortir

