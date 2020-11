Options du sujet Imprimer le sujet

Capitaine_Achab Oldelaf - Novembre 2 #1

Je m'installe Inscrit: 13/04 14:12:50 Post(s): 182 Karma: 118 Nouvelle chanson d'Oldelaf ... Mise en ligne le 13 novembre ... J'ai envie de dire "talentueux" pour le message de fond.



OLDELAF Novembre [Clip officiel]

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:59

alfosynchro Re: Oldelaf - Novembre 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7814 Karma: 3326 J'aime bien la fin, avec les bruits de pluie et d'oiseaux.

Contribution le : Aujourd'hui 22:08:18