Un diplomate anglais, sauve de la noyade une étudiante chinoise

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 9002 Karma: 22422 Une jeune femme était sur le point de se noyer quand Stephen Ellison, un consul général anglais, s'est jeté à l'eau. Son acte a été salué par les habitants de la municipalité.





Stephen Ellison, diplomate anglais, sauve de la noyade une étudiante chinoise

Re: Un diplomate anglais, sauve de la noyade une étudiante chinoise

Pas sur que le statut de consul donne plus de valeur à l'acte par contre :S Bien joué à luiPas sur que le statut de consul donne plus de valeur à l'acte par contre :S

