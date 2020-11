30 tortues sur le dos d'un hippopotame

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1312 Karma: 1351



Le truc il fait la taille d'une voiture, pese 3 ou 4 tonnes, il a des dents d'une taille que tout carnivore lui envirait.

Bon si on le connait si peu (nous occidentaux), c'est probablement que c'est l'animal le plus dangereux d'afrique (300morts/an !) et qu'on l'a jamais domestiqué, qu'on en voit pas dans les cirques ni au zoo (enfin si, mais c'est pas courant).

