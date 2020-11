Options du sujet Imprimer le sujet

Des orques suivent un bateau

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68141 Karma: 30540 Des orques suivent un bateau dans la Baie de Nagaïev en Russie





Killer Whales Accompanying Fishing Boat After Work || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:13:34

Turbigo Re: Des orques suivent un bateau 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 599 Karma: 398

Quand on sait de quoi les orques sont capables...



La vidéo est déjà passée :



Un phoque encerclé par des orques Surtout, ne pas tomber !Quand on sait de quoi les orques sont capables...La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic193961.html Un phoque encerclé par des orques

Contribution le : Aujourd'hui 08:17:56