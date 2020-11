Options du sujet Imprimer le sujet

Une biche gronde son petit indiscipliné à Ormond Beach, Floride





Momma Deer Disciplines Naughty Fawn || ViralHog

Je ne sais pas si la daronne gronde son p'tit, en tout cas elle lui marche bien sur la gueule...

Je ne sais pas si la daronne lui marche bien sur la gueule, en tout cas elle gronde bien son petit...

Je ne sais pas si ça marche bien pour le petit, en tout cas la daronne gronde bien sa gueule

Il y aurait presque une histoire de gilet jaune caché la dessous



Je sais bien tout ça, le petit cas ne gueule pas si bien sa gronde pour la daronne en marche
Il y aurait presque une histoire de gilet jaune caché la dessous

Je ne sais pas si le petit gueule bien pour ça, en tout cas la daronne marche

