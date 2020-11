Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Aug(de)mented Reality 6 + Dépanneuse furieuse 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42892 Karma: 18916 Marty Cooper aka Hombre_McSteez nous présente le 6ème volet d'Aug(De)Mented Reality, une série de vidéos durant laquelle des personnages de cartoon envahissent son quotidien.





Aug(de)mented Reality 6





Une dépanneuse tracte une voiture d'une manière un peu brutale dans une rue de Londres.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:08