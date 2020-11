Vidéo roulette russe

Je viens d'arriver Inscrit: 30/10/2019 01:02 Post(s): 3

Bonjour chers Koreusiens,

Je recherche une vidéo passé dans un zap il y a de ça quelques années, d'une personne en soirée (on ne voit que lui debout pres d'un comptoir dans une maison mais on peut deviner qu'il y a du monde faisant la fete autour), qui sur un coup de tete met une balle dans un revolver et joue à la roulette russe (une seule fois) devant les yeux estomaqués de son pote qui filme. Merci beaucoup, bisous!

ps : il ne meurt pas, cest simplement de la pire connerie humaine

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:15