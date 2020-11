Parce que les femmes aussi elles ont le droit de Ken

Je m'installe Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 403 Karma: 236

Je ne suis surement pas la cible de cette vidéo.



Le petit coté passif/agressif ne me plait pas. (de la première madame et sa façon de s'adresser à moi en me prenant un peu pour un con )

M’ enfin cela fait partie de se mouvement WomanPower



Le message reste "juste et beaux" dans son ensemble même si cela me semble être logique c'est bien de le rappeler .



--------------



Info accessoire



La majorité des Don-Juan que j'ai connu sont des femmes.





et protégez vous même si vous êtes vielles ou lesbienne ou pire les 2

Contribution le : Aujourd'hui 17:10:54