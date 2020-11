Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh L annonce de "the purge" (american nightmare) diffuse par une voiture de police. 1 #1

Que c est facétieux!

France, la police utilise la sirène de The purge « American Nightmare » pour signaler le couvre feu



France, la police utilise la sirène de The purge « American Nightmare » pour signaler le couvre feu

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:40

Twiiiix Re: L annonce de "the purge" (american nightmare) diffuse par une voiture de police. 0 #5

Je m'installe Inscrit: 19/09/2015 16:53 Post(s): 429 Karma: 150



C'est typiquement le genre de conneries que je pourrais faire... x)



Mais bon, j'avoue que si tu as pas vu le film, c'est limite de mettre le passage ou la meuf parle en disant que tout les services vont êtres suspendus:x Je préfère ça que les violences policièresC'est typiquement le genre de conneries que je pourrais faire... x)Mais bon, j'avoue que si tu as pas vu le film, c'est limite de mettre le passage ou la meuf parle en disant que tout les services vont êtres suspendus:x

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:18