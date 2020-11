Options du sujet Imprimer le sujet

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 9006 Karma: 22452







Quotidien - Des manifestations de croyants, organisées en plein confinement : qu’est-ce qui est légal, qu’est-ce qui ne l’est pas ? À quel moment on franchit la limite du rassemblement cultuel qui lui est interdit sur la voie publique ? @sophiedupontdel #Quotidien Sophie Dupontel Journaliste aux Quotidien en reportage sur une manifestation de catholiques qui réclamaient le retours des messes, signale une infraction aux policiers.Quotidien - Des manifestations de croyants, organisées en plein confinement : qu’est-ce qui est légal, qu’est-ce qui ne l’est pas ? À quel moment on franchit la limite du rassemblement cultuel qui lui est interdit sur la voie publique ?@sophiedupontdel #Quotidien

Hebus25 Re: Une journaliste du Quotidien se prends pour une auxilière de police 0 #3

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1225 Karma: 1584 . Je suis pour la réouverture des messes, à condition qu'ils laissent leur destin complétement aux mains de Dieu (pas de place à l’hôpital), qu'ils n'approchent plus les hérétiques et que l'on supprime la messe du service public

-Flo- Re: Une journaliste du Quotidien se prends pour une auxilière de police 0 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11838 Karma: 4483 Rassemblements « pour la messe ». Un photographe de presse frappé au visage à Toulouse



Prières de rue

Manifestations contre les lois de la république

Attaque à la liberté de la presse



On va encore entendre les personnalités habituelles d’extrême-droite défiler sur les plateaux de télé toute la semaine pour défendre la laïcité et se plaindre de ces agissements incompatibles avec la République.



Non ? Prières de rueManifestations contre les lois de la républiqueAttaque à la liberté de la presseOn va encore entendre les personnalités habituelles d’extrême-droite défiler sur les plateaux de télé toute la semaine pour défendre la laïcité et se plaindre de ces agissements incompatibles avec la République.Non ?

