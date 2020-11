Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une voiture se prend pour le metro à Malaga (Espagne) #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3546 Karma: 9007 La police de Malaga en Espagne a diffusé les images d'une femme conduisant en état d'ébriété (0,85 pour mille) et qui après avoir pris un giratoire à contre-sens s'est engagé sur les voies du Metro. Ses pneus ont fini par éclater, forçant la conductrice à s'arrêter et bloquant la voie durant 2 heures :



201031 - Policía Local Málaga - Conductora ebria circula más de 1 km por vías del Metro de Málaga

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:31

gazeleau Re: Une voiture se prend pour le metro à Malaga (Espagne) #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2907 Karma: 2423 pneus éclatés, ... c'est aussi qu'elles sont arrivées sur une voie qui n'était plus recouverte par une chaussée, la voiture descendant au niveau du ballast, les roues bloquant sur les traverses et le chassis reposant que les rails.

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:00