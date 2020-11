Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une chauve-souris mange une banane 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68169 Karma: 30589





'He's Cranky': Rescued Bat Enjoys Banana Une chauve-souris mange une banane'He's Cranky': Rescued Bat Enjoys Banana YouTube



Wiliwilliam Re: Une chauve-souris mange une banane 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31195 Karma: 9507 C'est pas la première vidéo sur le forum d'une chauve-souris qui dévore une banane !

Toujours aussi mignon!

