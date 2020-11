Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Singe vs Oiseau blessé 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42905 Karma: 18954 Un gorille est intrigué par la présence d'un oiseau blessé sur le sol de son enclos dans un zoo en Australie.





Gentle Gorilla Checks on Injured Bird || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:28