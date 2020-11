Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Interview d'Obama réalisé sur fond vert 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68177 Karma: 30596







Alexis Filipe - Tous les secrets tech de l’interview de Barack Obama par Oprah Winfrey sur Apple TV+. Toute l’interview a été réalisée à distance, sur fond vert ! Le résultat est ouf ! L'Interview d'Obama par Oprah Winfrey a été réalisée sur fond vertAlexis Filipe - Tous les secrets tech de l’interview de Barack Obama par Oprah Winfrey sur Apple TV+. Toute l’interview a été réalisée à distance, sur fond vert ! Le résultat est ouf !

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:19

LeFreund Re: Interview d'Obama réalisé sur fond vert 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3554 Karma: 9015 bientôt la présidence Biden sur fond vert car le locataire actuel refuse de quitter la maison blanche!

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:26

Wiliwilliam Re: Interview d'Obama réalisé sur fond vert 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31198 Karma: 9510 LeFreund j'ai pouffé comme un con ! j'ai pouffé comme un con !

Contribution le : Aujourd'hui 14:03:10