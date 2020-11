Options du sujet Imprimer le sujet

goustaf Nicolas Deveau - 5,80 mètres #1



► Court métrage d'animation 3D (5,80 mètres)



Mots Clefs: chorégraphie aquatique et musicale de girafes dans une piscine olympique

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:54

alfosynchro Re: Nicolas Deveau - 5,80 mètres #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7842 Karma: 3347 J'me suis pas ennuyé. N'oubliez pas le bonus après le générique.

Si j'avais essayé d'expliquer à ma grand-mère, il y a vingt ans, qu'on pourrait faire ça avec des ordinateurs, elle m'aurait fait interner.

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:25

gazeleau Re: Nicolas Deveau - 5,80 mètres #4

On ne court pas en bord de piscine !!

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:29