Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Les dangers du Deep Fake (comedy) 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3737 Karma: 1383 Les créateurs de South Park ont crée une série comique utilisant la technique du Deep Fake tout en jouant sur les dangers de la technologie.

Un deep fake de grande qualité !





Sassy Justice with Fred Sassy | From South Park's Trey Parker & Matt Stone w/ Peter Serafinowicz

#vagina #poop



N'oubliez pas de profiter de l'offre de dialyse, ça vaut le coup !

Contribution le : Aujourd'hui 16:53:31

gazeleau Re: Les dangers du Deep Fake (comedy) 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2920 Karma: 2433 Michael Caine et Al gore m'ont totalement convaincu avec leur vidéo ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:42