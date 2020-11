Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42907 Karma: 18964 Une impressionnante explosion dans un restaurant à Miluo, en Chine. Au moins 34 personnes ont été blessées. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.



Âmes sensibles s'abstenir !



J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6401 Karma: 4202 Bon sang !

Il faut toujours rester sur ses gardes quand on croit que c'est fini...

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6107 Karma: 2543 . Pauvres gens . Wow la femme qui passe en feu. Pauvres gens .

