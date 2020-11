The small reset

FantômeInvité





Depuis quelques temps déjà, mes rapports aux autres sur le site deviennent de plus en plus tendus... Certains pensent que je surréagi à la situation que nous vivons avec cette état d'urgence sanitaire et tout ce qui en découle (c'est pas faux) et de mon coté, j'ai beaucoup de mal à accepter le manque de réactions des autres (ça reste un avis personnel) ce qui finit par créer des situations conflictuelles avec mes "partenaires de débat".



Je me pose également la question (et visiblement je ne suis pas le seul) de la légitimité de mon karma et de l'influence qu'il produits sur mes commentaires ainsi que sur ceux des autres...

Le karma appelle le karma et certains me up uniquement parce que j'ai déjà un bon karma, alors que d'autres me down pour les mêmes raisons... ( toutes proportions gardées bien sur ) Certains finissent même par penser que je "crée" des polémiques uniquement pour avoir plus de karma, ce qui est faux!... je crée des polémiques parce que je suis un troll assoiffé de haine et le sang (et j'ai sans doute un peu pris goût au débat)



J'ai donc décidé de supprimer mon compte, seule façon pour moi de décrocher et de prendre une petite pause, et revenir plus tard, apaisé et vierge de karma



Je tenais quand même avant de partir à dire un grand Merci à @Koreus pour ton site qui m'a apporté tant de fou-rires pendant ces 4 années et qui m'a permis d'échanger avec des personnes avec des opinions aussi diverses qu'intéressantes et parfois même aussi bornés que moi



Merci à tous mes amis (ceux encore présent et ceux qui sont partis ou en stand-by) pour tous les délires qu'on s'est tapé je continuerai à vous lire quotidiennement car vous êtes une véritable source de bonheur dont je ne pourrais vraiment plus me passer.

Svp ne prenez pas ceci pour un rage-quit, c'est une décision qui me trotte dans la tête depuis un moment déjà et les derniers jours n'ont fait que confirmer que j'avais besoin de m'éloigner du site

.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches.

Bisous et à bientôt.



"Scruffy" ou "koikoi_koi" ou "l'autre connard".... c'est selon

ps:Gardez-moi une place



(désolé pour ceux que j'ai oublié et pour ceux cité en double)



