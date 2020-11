Un journaliste donne des résultats de foot (Ghana) #2

Garçon un Pastis Inscrit: 19/01 12:49:28 Post(s): 51 Karma: 84



Akrobeto ‘Massacres’ Names Of Foreign Clubs As He Gives Fixtures From Bundesliga To Italian Serie A



Alors désolé, on a bien rigolé avec la première vidéo mais ce n'était qu'une façade.

En creusant un peu, on remarque que ce gas est une mine d'or à lui tout seul.



) (Attendez 30s avant de dire que c'est la même chose



Contribution le : Aujourd'hui 00:56:22