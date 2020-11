Options du sujet Imprimer le sujet

Idle Monster TD

Wiliwilliam





Synopsis:

Jeu de tower defense sans fin où vous engagez des monstres épiques pour détruire des vagues d'attaque de machines de guerre ennemies!



Dans ce jeu de tower defense epic&fantastic, découvrez un monde de puissants monstres élémentaires et de robots militaires high-tech! Commandez une équipe de monstres pour défendre la patrie contre les armées de robots envahisseurs!



Vous assumez le rôle de commandant de la force de défense United Monsters Alliance. Votre tâche est de gérer une position défensive autour de plusieurs des entrées de la patrie des Monstres. L'armée ennemie tente d'envahir la patrie avec une armée de robots maléfiques. Gagnez des ressources, améliorez vos monstres, débloquez des objets et arrêtez l'ennemi à tout prix!



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#tower#defense#monster#idle#çafaisaitlongtemps#unpetitidlegame#peutêtrequeleskoreusiensontbesoindejouerpoursedétendre?



Shingo97

Shingo97
C'st moi qui suis pas réveillé, ou il manque un lien quelque part?

Adr1enb

Adr1enb
Shingo97



Effectivement erreur de balise URL dans le message de Wili, j'ai corrigé Effectivement erreur de balise URL dans le message de Wili, j'ai corrigé

