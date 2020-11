Options du sujet Imprimer le sujet

Surprise en déneigeant sa voiture

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42915 Karma: 18980 Un homme a une surprise en retirant la neige de sa voiture à Vladivostok, en Russie.





Contribution le : Aujourd'hui 10:09:11

Turbigo Re: Surprise en déneigeant sa voiture 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 609 Karma: 402 Pourquoi avoir mis en BIIIIP les jurons en Russe que de toute façon on comprend pas ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:19:23

-Flo- Re: Surprise en déneigeant sa voiture 1 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11853 Karma: 4520 S'il n'avait pas neigé cette nuit là, il aurait peut-être été installé au volant de sa voiture à ce moment précis.

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:08

Variel Re: Surprise en déneigeant sa voiture 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12388 Karma: 4349 @Turbigo Tout le monde sait ce que ça masque, tout le dit, sauf qu'il faut se donner l'air de ne pas le faire…

Même en anglais c'est nul, et surtout hypocrite.





@-Flo- Il n'aurait pas déneigé sa voiture, et le morceau ne se serait pas décroché…

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:59

-Flo- Re: Surprise en déneigeant sa voiture 1 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11853 Karma: 4520 @Variel Je ne sais pas s'il s'est vraiment décroché à cause du poids de la neige, la couche n'est vraiment pas très épaisse. Mais oui, peut-être.

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:44

CrazyCow Re: Surprise en déneigeant sa voiture 0 #6

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14686 Karma: 18687 Il a été rapide à réagir !

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:09

Variel Re: Surprise en déneigeant sa voiture 0 #7

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12388 Karma: 4349 @-Flo- À défaut, il serait dans sa voiture, mais serait déjà en route.

(Avec des Si, on peut toujours refaire le passé…)

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:55

MatPy Re: Surprise en déneigeant sa voiture 1 #8

Je viens d'arriver Inscrit: 19/05/2018 19:37 Post(s): 75 Karma: 114 C'est vraiment insupportable les alarmes des voitures qui se déclenchent pour un choc aussi faible...

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:29

alfosynchro Re: Surprise en déneigeant sa voiture 0 #10

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7848 Karma: 3349 @Variel Si ma grand-mère avait des roues, ça serait un camion bâché...

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:56

Wiliwilliam Re: Surprise en déneigeant sa voiture 0 #11

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31214 Karma: 9512 -Flo- Peut-être peut-être pas.

Mais celaaaaa neee nous regarde PAS!

Peut-être peut-être pas.Mais celaaaaa neee nous regarde PAS!

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:27