Un dromadaire bloqué sur un câble électrique

La sauvetage d'un dromadaire qui est bloqué sur un câble électrique dans le désert au Yémen.





Saving Camel From Electric Shock [Yemen]

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:42

Re: Un dromadaire bloqué sur un câble électrique

Pauv' bête ! Comment elle a fait pour se retrouver sur le câble ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:44

Re: Un dromadaire bloqué sur un câble électrique

Dur le pauvre, il en met un temps en plus le mec, bon au moins c'est fait.

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:17

Re: Un dromadaire bloqué sur un câble électrique

@alfosynchro Ça arrive hélas très régulièrement à la fin de l'été, période où les dromadaires effectuent leur vol migratoire. Ces câbles sont très peu visibles dans le ciel.

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:05