Koreus Une chasseuse rencontre un puma 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68189 Karma: 30608 Une chasseuse rencontre un puma à Gunnison, Colorado





Mountain Lion Attack Stopped By Young Female Hunter || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:07

Wiliwilliam Re: Une chasseuse rencontre un puma 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31218 Karma: 9514 De ce que je comprends, le puma a été tué par la suite?

Y a beaucoup de blabla.

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:24