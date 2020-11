Les gants prennent feu en réparant une moto

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 965 Karma: 192

@borntoswim



Non c'est pas toi, on a un super combo là.



On est habitué à ceux qui jettent de l'eau sur un feu d'hydrocarbure, mais lui il est doué.



Après avoir presque éteint le truc miraculeusement avec de l'eau, il se dit que c'est trop facile et décide d'ajouter de l'essence, wow.

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:16