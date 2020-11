Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un serpent sur une jante de vélo + Ferme ta gueule !

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42921 Karma: 18986 Un serpent se déplace sur la jante de la roue avant d'un vélo suspendu.





Snake Takes Bike Wheel for a Spin || ViralHog





Un homme qui parle est interrompu par un corbeau.





Jealous Raven Stops Owner From Talking || ViralHog bec lèvre

Turbigo Re: Un serpent sur une jante de vélo + Ferme ta gueule !

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 616 Karma: 404 1/ à la fin il bouffe le hamster ?



2/ fais gaffe mec ! En plus de la covid on se reprend une grippe aviaire !

