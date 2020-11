Options du sujet Imprimer le sujet

SonyDian Accident de palette au Marché international de Rungis. 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4229 Karma: 2444 Accident pris par une caméra de surveillance. La personne a chuté de 1m50. Épaule déboîtée et fracture du bras.



